Мошенники придумали новый способ похищения данных у пенсионеров

В МВД России рассказали, что мошенники придумали новый способ выманивать данные у пенсионеров. Сначала жертве приходит СМС якобы от "Социального фонда" или старого "Пенсионного фонда". В сообщении пишут, что "пенсия заблокирована" и "нужно срочно подтвердить данные". Внутри оказывается ссылка на фейковый сайт, похожий на "Госуслуги". В панике человек вводит паспортные данные, СНИЛС, ИНН и коды от банка. После происходит кража средств.

Игнорируйте СМС и сообщения о "блокировке пенсии" и "срочном подтверждении данных". Никогда не переходите по ссылкам из таких сообщений. Если переживаете за пенсию, позвоните в Социальный фонд по официальному номеру, зайдите на "Госуслуги" только через приложение или вручную набрав адрес gosuslugi.ru в браузере. Никому и нигде не сообщайте СМС-коды из банка. Пресс-служба МВД

Фото: pxhere