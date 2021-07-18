"Золотая пальмовая ветвь" в Каннах досталась Джулии Дюкорно за фильм "Титан"

Она стала второй женщиной, которая получила эту награду за всю историю фестиваля.

Французский кинорежиссер и сценарист Джулия Дюкорно удостоена главной награды Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветви". Она получила ее за драму "Титан".

Фильм повествует об автомобильной катастрофе, жертвой которой становится главная героиня кинокартины Алисия. Ей помогает выжить титановая пластина, вживленная в голову.

Дюкорно стала второй женщиной, которая получила такую награду за всю историю фестиваля. Премию вручили президент жюри, режиссер и актер Спайк Ли, а также актриса Шерон Стоун.

Второе место на кинофестивале завоевали картины "Герой" режиссера Асгара Фархади и "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена.

В текущем году за "Золотую пальмовую ветвь" боролись 24 фильма. Среди них была картина режиссера РФ Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Фильм наград не получил, однако, ее оператор был удостоен премии Высшей технической комиссии.

Ранее Netflix выпустил специальное видео в честь юбилея "Очень странных дел".

Видео: Youtube/FRANCE 24 English