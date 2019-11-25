"Ждун" на золоотвале стал олицетворением бездействия Алексея Гульчука

Это попытка акцентировать внимание чиновника на множестве социальных и экологических проблем, несанкционированных свалках.

Общественные активисты из "Молодого Петербурга" решили напомнить главе Невского района о необходимости выполнения своих обязанностей, разместив его изображение на золоотвале в образе "Ждуна".

Это попытка акцентировать внимание чиновника на множестве социальных и экологических проблем, несанкционированных свалках. Все это беспокоит местных жителей несколько лет.

Активисты на своей странице в социальной сети напоминают, что портал "Наш Санкт-Петербург" переполнен жалобами и обращениями жителей Невского района, пишущими об "убитых" дорогах, неухоженных дворах и несанкционированных свалках.

Отдельно говорится о золоотвале на Дальневосточном проспекте. Это мощный источник загрязнения окружающей среды и постоянная угроза здоровью людей.

На территории вышеуказанного золоотвала некоторые предприятия организовали очередную свалку, о чем неоднократно говорили СМИ. Писали об экологическом вреде, поскольку участок, несущий угрозу здоровью горожан, до сих пор не законсервирован.

Главный редактор издания "Дом природы" Андрей Фролов отмечает, что золоотвалы, как правило, мелкодисперсные, а значит, ветер развевает вредные вещества в виде пыли, попадающей в легкие людей.

Выходом могла бы стать рекультивация золоотвала, однако администрация Невского района не спешит ее проводить.

Вплоть до настоящего момента неизвестно, включат ли золоотвал на Дальневосточном в адресную программу по ликвидации свалок на 2021 год.

Таким образом, Алексей Гульчук, занесен активистами в список чиновников-"ждунов", так как он не спешит выполнять свои обязанности, а между тем в Невском районе нарастает масса проблем.

Фото: Молодой Петербург