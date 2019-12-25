Владелец авторских прав на Ждуна проиграл суд производителю игрушек из Петербурга

Правообладатель решил заявить, что игрушки являются контрафактными.

Компания "Си Ди Лэнд Контакт", которая в 2017-м году заказала 2 тыс. игрушек Ждуна у петербургского производителя "Играмир", позже решила подать в суд на компанию. В итоге претензии были признаны необоснованными, а истцу пришлось еще и отдать деньги из своего кармана. О ситуации рассказал "Деловой Петербург".

После того, как "Си Ди Лэнд Контакт" получила игрушки, компания подала иск за производство контрафакта. До этого организация приобрела авторские права на образ в Голландии. "Игромиру" при этом еще и недоплатили 30% за произведенный товар.

Сначала истец отсудил 1,3 млн рублей, но в результате апелляции сумма снизилась до 300 тыс. рублей, и кассация вернула дело на новое рассмотрение. В итоге выплатить 266 тыс. рублей производителю обязатели "Си Ди Лэнд Контакт".

За стикеры со Ждуном были судебные разбирательства с "ВКонтакте".

Фото: Piter.TV