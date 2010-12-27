Стикеры оценили в 5 млн рублей.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что владелец "Ждуна" подал иск к "ВКонтакте" из-за стикеров. Об этом сообщает RNS.

Как оказалось, социальная сеть нелегально использовала бренд "Ждун" в виде электронных стикеров. Ущерб оценили в 5 млн рублей.

"Мы подали иск к "ВКонтакте" на 5 млн рублей в связи с тем, что социальная сеть в течение долгого времени нелегально использовала бренд "Ждун" в виде электронных стикеров (Эмодзи-Пак)", —сказано в сообщении.

Известно, что авторы "ждуна" пытались урегулировать конфликт в досудебном порядке, но "ВКонтакте" не вышла с ними на связь. Иск Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 21 ноября. Однако, к производству он пока не принят.

Отметим, что для соцсети стикеры "Ждун" разработал художник Алексей Ящер.

Ранее мы сообщали о том, что в старых сараях на Парнасе поселился "Буратинберг". Автором рисованных Буратино, в которых угадываются черты известной экоактивистки Греты Тунберг, стал уличный художник Loketski.

Фото:скриншот стикеров "Ждун"