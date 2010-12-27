"Зенит" заплатит 70 тысяч рублей за пиротехнику на игре со "Спартаком"

Пиротехнику кидали болельщики, а вот платить придется журналистам.

Петербургский ФК "Зенит оштрафовали по итогам матча чемпионата России с командой "Спартак". Болельщиу во время игры использовали пиротехнику. Об этом сообщают городские СМИ.

Команде придется заплатить 10 тысяч рублей за каждое выпущенное пиротехническое изделие, а их было 7 штук. В итоге, штраф составил 70 тысяч рублейю. Без штрафа не остались и футболисты "Спартака", но их болельщики запустили всего 2 изделия. Поэтому "Спартак" должен выплатить 20 тысяч рублей.

КДК предстоит рассмотреть еще одно дело: во время матча на поле упал квадрокоптер. Рассмотрение дела пришлось перенести из-за недостаточной информации.

Фото: ФК "Зенит"