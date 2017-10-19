"Зенит" выиграл "Русенборг"

Со счетом 3:1 команда "Зенит" выиграла 3 матч группового этапа Лиги Европы против "Русенборга".

Третий матч группового этапа Лиги Европы против "Русенборга" завершился победой команды "Зенит". Петербуржцы победили со счетом 3:0.



В команде Северной столицы отличился Эмилиано Ригони, который оформил хет-трик. Автором гола "Русенборга" стал Хелланн (88 минута).



Матч проходил на стадионе "Санкт-Петербург Арена". Количество зрителей - 46 211 человек.