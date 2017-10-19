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"Зенит" выиграл "Русенборг"

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Со счетом 3:1 команда "Зенит" выиграла 3 матч группового этапа Лиги Европы против "Русенборга".

Третий матч группового этапа Лиги Европы против "Русенборга" завершился победой команды "Зенит". Петербуржцы победили со счетом 3:0.

В команде Северной столицы отличился Эмилиано Ригони, который оформил хет-трик. Автором гола "Русенборга" стал Хелланн (88 минута).

Матч проходил на стадионе "Санкт-Петербург Арена". Количество зрителей - 46 211 человек. 

Теги: зенит русенборг , новости петербурга , новости спб , новости спорта
Категории: Новости СПб

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