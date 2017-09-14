"Зенит" собрал 110 миллионов на домашнем матче со "Спартаком"

PR-директор "Зенита" Жанна Дембо рассказала журналистам о рекордной выручке по итогам матча петербургского клуба со "Спартаком", который прошел 6 августа.

Как сообщает "Фонтанка", по итогам матча "Зенит" - "Спартак" петербургская команда получила рекордную выручку. Об этом рассказала PR-директор сине-бело-голубых Жанна Дембо.



По словам PR-директора, билеты за 200 рублей, доступные на домашние матчи - это только один сегмент. Также она сообщила, что по итогам матча со "Спартаком" выручка петербургского клуба составила 110 миллионов рублей.



Напоминаем, что "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 5:1. Впрочем, рекордной оказалась не только выручка, но и посещаемость - игру посетили 53 359 зрителей.