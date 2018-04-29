"Зенит" сыграл вничью с ЦСКА: петербуржцы остались на 4-м месте

Две столицы, заключительный домашний матч: петербургский Зенит сыграл в сухую ничью против московского ЦСКА.

В это воскресенье. 29 апреля, противостояние Зенита с ЦСКА стало самым ожидаемым событием Петербурга. Более 51 тысячи болельщиков пришли посмотреть на битву за место в Лигу Чемпионов. Победа над москвичами гарантировала "Зениту" отличные перспективы на попадание в тройку лидеров турнирной таблицы. В то время как ЦСКА перед игрой и за три тура до конца чемпионата, уверенно занимал вторую позицию и место уступать явно не собирался. Впрочем, разница между 2-м местом ЦСКА и 4-й позицией "Зенита" составляла всего 2 очка.



Первый тайм игры на стадионе Санкт-Петербург больше напоминал последнюю встречу клубов, которая проходила в Москве: ничья и обилие нереализованных голов. Во второй половине матча Зенит вошёл в кураж и начал создавать долгожданные атакующие моменты. Но пробить вратаря национальной сборной (Игоря Акинфеева) при всём желании не удалось. Окончательный счёт матча 0:0.



Москвичей ситуация не сильно расстроила, а вот Зенит пока что так и остаётся на четвёртой позиции.

Видео: Piter.TV