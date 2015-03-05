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"Зенит" сыграет с "Аланией" в четвертьфинале Бетсити Кубка России
Сегодня, 17:03
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

"Зенит" сыграет с "Аланией" в четвертьфинале Бетсити Кубка России

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Точная дата будет объявлена дополнительно.

В пятницу, 4 марта, состоялась жеребьевка следующей стадии национального Кубка России, сообщили в пресс-службе ФК "Зенита".

По итогам жеребьевки игроки "Зенита" встретятся с владикавказской "Аланией". Матч состоится на стадионе имени Билимханова в Грозном 19-21 апреля. Точную дату объявят дополнительно. 

Отмечается, что в общей сложности петербуржцы сыграли с "Аланией" 15 официальных матчей, одержав 13 побед. Последний раз матч между клубами прошел в мае 2013-го года. 

В Петербурге "Зенит" разгромил "КАМАЗ" со счетом 6:0.

Фото: Piter.tv

Теги: алания фк, бетсити кубок россии, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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