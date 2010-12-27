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"Зенит" простился с Китом Флинтом
Сегодня, 16:48
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Rybka123

"Зенит" простился с Китом Флинтом

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Петербургский футбольный клуб "Зенит" отреагировал на новость о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. В социальных сетях команда выразила соболезнования в связи с трагедий, напомнив, что ранее коллектив выступал на бывшем стадионе "сине-бело-голубых".

Покойся с миром, Кит Флинт. Prodigy выступал на стадионе "Петровский" в 2014 году. Он был настоящим джентльменом во время своего визита
­– написали в "Зените"

Напомним, что тело 49-летнего Кита Флинта нашли в его доме в городе Данмоу. Официальная причина смерти музыканта пока неизвестна. Сообщается, что полиция не нашла на теле Флинта насильственных следов. В коллективе причиной смерти назвали самоубийство.

Фото: ФК "Зенит", социальные сети

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Музыка, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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