"Зенит" простился с Китом Флинтом

Петербургский футбольный клуб "Зенит" отреагировал на новость о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. В социальных сетях команда выразила соболезнования в связи с трагедий, напомнив, что ранее коллектив выступал на бывшем стадионе "сине-бело-голубых".

Покойся с миром, Кит Флинт. Prodigy выступал на стадионе "Петровский" в 2014 году. Он был настоящим джентльменом во время своего визита

­– написали в "Зените"

Напомним, что тело 49-летнего Кита Флинта нашли в его доме в городе Данмоу. Официальная причина смерти музыканта пока неизвестна. Сообщается, что полиция не нашла на теле Флинта насильственных следов. В коллективе причиной смерти назвали самоубийство.



Фото: ФК "Зенит", социальные сети