"Зенит" показал, как сын Леандро Паредеса болел за команду в матче против "Бордо"

"Зенит" выиграл матч со счетом 2:1.

В своих социальных сетях, петербургский "Зенит" выложил короткий видеоролик, в котором заснят сын полузащитника Леандро Паредеса, болеющий за команду отца во время матча против французского "Бордо".

Судя по видеозаписи, юный фанат был очень доволен происходящим и радовался за игру команды отца. Напомним, что "Зенит" выиграл матч со счетом 2:1. Победа позволила подопечным Сергея Семака с 7 очками возглавить свою отборочную группу Лиги Европы.

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Видео: Твиттер ФК "Зенит"