"Зенит" отличился в первые минуты матча с "Русенборгом"

На первых минутах матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит"-"Русенборг" сине-бело-голубые забили гол.

В четверг 19 октября в Петербурге проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит"-"Русенборг". На первых минутах сине-бело-голубым удалось отличиться.



Автором первого гола стал аргентинец Эмилиано Ригони. На данный момент счет 1:0 в пользу петербургской команды. Отметим, что Ригони также молниеносно забил гол на 5-й минуте 28 сентября в игре с командой "Реал Сосьедад". Тогда команда с Невы выиграла со счетом 3:1.



Напоминаем, что игра проходит на стадионе "Санкт-Петербург Арена" в Северной столице. Матч начался в 20:00.