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На стадионе "Зенит" пройдет дерби армейских хоккеистов
Сегодня, 20:15
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Rybka123
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На стадионе "Зенит" пройдет дерби армейских хоккеистов

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Футбольный клуб запустил открыл продажу билетов

Петербургский "Зенит" запустил открыл продажу билетов на предстоящие хоккейные матчи, которые пройдет на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом "сине-бело-голубые" сообщили в своем Твиттере.

Отметим, что 16 декабря на "Зенит-Арена пройдет встреча сборной России и Финляндии в рамках Еврохоккейтура, а 22 декабря зрителей ждет матч регулярного чемпионата КХЛ между "СКА" и "ЦСКА". Стоимость билетов составит 300 и 400 рублей соответственно.

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Фото: ФК "Зенит" 

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Теги: зенит , зенит арена , кхл , ска , цска
Категории: Лента новостей Спорт Хоккей

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