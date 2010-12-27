На стадионе "Зенит" пройдет дерби армейских хоккеистов

Футбольный клуб запустил открыл продажу билетов

Петербургский "Зенит" запустил открыл продажу билетов на предстоящие хоккейные матчи, которые пройдет на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом "сине-бело-голубые" сообщили в своем Твиттере.

Отметим, что 16 декабря на "Зенит-Арена пройдет встреча сборной России и Финляндии в рамках Еврохоккейтура, а 22 декабря зрителей ждет матч регулярного чемпионата КХЛ между "СКА" и "ЦСКА". Стоимость билетов составит 300 и 400 рублей соответственно.





Ранее на Piter.TV: Маркизио посетил Русский музей

Фото: ФК "Зенит"