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"Зенит" опроверг слухи о проблемах Дзюбы со здоровьем
Сегодня, 17:43
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Rybka123
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"Зенит" опроверг слухи о проблемах Дзюбы со здоровьем

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Слухи о неприятностях форварда начались после матча "Зенита" с "Рубином".

В пресс-службе "Зенита" опровергли слухи о возможных проблемах со здоровьем у нападающего Артема Дзюбы.

С Дзюбой все хорошо. Никаких серьезных проблем со здоровьем у него нет.

Пресс-служба "Зенита".

Слухи о возможных проблемах форварда начались после матча "Зенита" с "Рубином" (1:0), во время которого игрок был заменен. Главный тренер клуба, Сергей Семак,  заявил, что отравил Дзюбу на скамейку, так как тому сложно выдерживать темп игры.  

Напомним, что после трех туров РФПЛ петербургский клуб повторил свой рекорд 1997 года, не пропустив ни одного мяча в стартовых играх чемпионата. Дзюба успел отметиться голом в матче против "Енисея".  

Фото: ВКонтакте/a_dzyuba22

Теги: антон дзюба , зенит , футбол
Категории: Спорт Футбол в России и Европе Лента новостей Новости СПб Зенит

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