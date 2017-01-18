Эксперт: Дзюба сможет попасть в сборную из "Арсенала" только при помощи Аджоева

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев может стать последним шансом на попадание в сборную для Артема Дзюбы.

Спортивный журналист Антон Ванюшов прокомментировал переход футболиста Артема Дзюбы в тульский "Арсенал". Он оценил шансы нападающего на попадание в сборную России накануне ЧМ-2018. Именно необходимостью получить больше игровой практики накануне домашнего чемпионата мира многие объясняют временный переход бомбардира в Тулу.

Все сейчас говорят, что Дзюба перешел в "Арсенал" на низкую зарплату ради сборной. Чтобы отыграть 10 весенних матчей и попасть на домашний чемпионат мира. Лично я уверен, что Артему путь в сборную заказан после истории "с усами". Черчесов наверняка не возьмет его в команду, так что странно об этом говорить. Но есть одно важное обстоятельство. В Туле действительно работает Гурам Аджоев, большой друг Станислава Черчесова. Есть шанс, что они как-то договорились, что Аджоев посмотрит его, и через это окольными путями Дзюба все-таки вернется в сборную. Антон Ванюшов, спортивный журналист

По мнению эксперта, на этом история с переходами нападающего не завершится. Весной "Зениту" снова придется думать, куда пристроить футболиста.

Важно понять. Несмотря на то, что Дзюба отвратительно провел первую часть сезона, все-таки это не совсем игровая история. Мне кажется, что между Дзюбой и Манчини был какой-то конфликт или непонимание. Артем не подходит к его схемам, вот почему он и оказался ненужен "Зениту". Главный вопрос, что дальше будет делать Дзюба. Явно у "Арсенала" не будет денег, чтобы приобрести Артем после окончания аренды. Летом сага продолжится, "Зенит" будет пытаться продать Дзюбу в другие клубы или снова отдать в аренду. Все поменяется только, если Манчини покинет "Зенит", тогда дело может разрешиться в другую сторону. Антон Ванюшов, спортивный журналист

Ранее мы писали, что в "Зените" прокомментировали переход Дзюбы в "Арсенал".