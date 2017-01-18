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В "Зените" прокомментировали переход Дзюбы в "Арсенал"
Вчера, 15:01
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Butenko
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В "Зените" прокомментировали переход Дзюбы в "Арсенал"

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Администрация ФК "Зенит" официально подтвердила, что Артем Дзюба отправился в аренду. Финальный отрезок сезона он проведет в тульском "Арсенале".

Информация о переходе Артема Дзюбы в тульский "Арсенал" подтверждена официально. Такие сведения появились на сайте ФК "Зенит". Клуб уточнил, что туляки взяли высокорослого форварда в аренду. Там он доиграет 10 матчей текущего сезона, после чего, скорее всего, вернется в Петербург. 

В материале. размещенном на сайте "Зенита" 31 января, клуб желает Дзюбе удачи в составе новой команды. Впрочем, там петербуржцы будет не одиноко. Вместе с форвардом в аренду отправляется также игрок линии обороны Иван Новосельцев.

По данным Piter.TV, оба игрока пошли на сокращение зарплаты в новом клубе. При этом половину их з.п. будет оплачивать руководство "Зенита". Информация об этом также появилась в социальных сетях.

Причиной перехода Артема Дзюбы в "Арсенал" стало отсутствие игровой практики в "Зените". Кроме того, туляков сейчас тренерует Миодраг Божович, ранее тренировавший Дзюбу в составе "Ростова".

 

 
Фото: ФК "Зенит"
Теги: артем дзюба , зенит , новости спорта , новости трансферов
Категории: Спорт

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