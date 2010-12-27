"Зенит" обогнал "Спартак" в рейтинге футбольных пабликов

Паблик футбольного "Зенита" в сентябре 2017-го оказался более популярным, чем аналогичное сообщество "Спартака".

Группа футбольного "Зенита" в социальной сети "ВКонтакте" возглавила рейтинг футбольных пабликов России. Об этом сообщает компания "Медиалогия", которая осуществляет регулярный мониторинг посещаемости и цитируемости отечественных интернет-ресурсов.

На этот раз "Медиалогия" сопоставила рейтинг посещаемости футбольных пабликов Рунета. В первую тройку вошли группы клубов "Зенит", "Спартак" и "ЦСКА". Неожиданно для многих на 9-м месте рейтинга оказалось ленинградское "Тосно".

Сообщество "сине-бело-голубых" возглавило этот список благодаря аудитории в 879.6 тысяч человек и уровню просмотров в 17.5 млн кликов. Московский "Спартак" при этом может похвастать 862.1 тысячей подписчиков и 13.7 млн просмотров. Вот как выглядит "турнирная таблица" российских клубов в социальных сетях.

Составители топа отмечают, что для них основным параметром при разработке рейтинга был именно уровень просмотров группы. Специалисты "Медиалогии" также оговорились, что учитывали в рейтинге только показатели клубов Суперлиги РФПЛ.