"Зенит" обыграл "Стумбрас" в товарищеском матче, отличился Паредес

Петербургский "Зенит" продолжает вторые по счету сборы за это межсезонье. На этот раз сине-бело-голубые уверено обыграли команду из Литву.

Скромный литовский "Стумбрас" не устоял перед петербургским "Зенитом". Команда из Северной столицы обыграла команду из Литвы со счетом 2:0. Первый мяч в игре на 15-й минуте забил в свои же ворота литовец Римвидас Садаускас. В середине второго тайма окончательный счет в товарищеском матче установил Леандро Паредес. Игра проходила в Турции в рамках второй части зимних сборов "Зенита".

Отметим, что в составе петербургской команды на этот матч вышло немало молодых игроков. Тренеры посмотрели на действия Ильи Скроботова, Никиты Каккоева, Дмитрия Плетнева, Андрея Панюкова и Дениса Терентьева. Сухой матч провел голкипер сине-бело-голубых Юрий Лодыгин.

Ранее мы писали, что Манчини отшутился на тему безголевой игры "Зенита" и "Слована".

Фото: ФК "Зенит", официальный сайт