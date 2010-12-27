Манчини отшутился на тему безголевой игры "Зенита" и "Слована"

Петербургский "Зенит" не забил ни одного мяча в ворота европейского середняка ФК "Слован".

Роберто Манчини прокомментировал безголевую ничью со словацким "Слованом". На вопрос журналистов о голевой засухе он ответил шуткой. Так, по словам наставника сине-бело-голубых, его подопечные попридержали голы для игры с шотландским "Селтиком" в следующем туре Лиги Европы. Впрочем, итальянец не ограничился одним только юмором. Он напомнил, что до выступления в еврокубках остается еще 2 недели. Сейчас команда серьезно работает над разными компонентами игры, и тренер оптимистично смотрит на будущее.

Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший матч. Я, в принципе, всем доволен. Что касается игры с "Селтиком", то я считаю, что еще рано пока об этом говорить — все-таки осталось еще почти две недели, есть еще время на то, чтобы подготовиться, и это нужно делать. Нужно давать футболистам больше игрового времени, вносить коррективы в состав в ходе товарищеских матчей. Я считаю, что мы движемся в правил Роберто Манчини, тренер ФК "Зенит"

Впрочем, настороженность болельщиков после контрольной игры с клубом из Словакии можно понять. До этого на сборах "Зенит" забивал в каждой товарищеской встрече по 4-5 мячей. Эта игра стала первой, когда питерские футболисты не отметились результативными действиями. При этом им противостояла команда из второй сотни клубного рейтинга УЕФА.

Фото: ФК "Зенит", официальный сайт