Волейбольный "Зенит" вышел в полуфинал Суперлиги

Петербуржцы одолели новосибирский "Локомотив" и вышли на следующий этап турнира.

Волейбольный "Зенит" одержал победу на тай-брейке против новосибирского "Локомотива". Встреча проходила в рамках Суперлиги среди мужских команд. Матч завершился со счётом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".

Благодаря победе, петербургские спортсмены вышли в полуфинал соревнования. "Зенит" одержал две победы в серии, обеспечив себе проход дальше. В прошлый раз воспитанники Александра Климкина смогли обойти противника со счетом 3:1.

Фото: Вконтакте/ВК "Зенит"