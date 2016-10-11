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"Зенит" не смог обыграть "Рубин" и остался на 2-м месте

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Петербургский "Зенит" уже 4 игры подряд не может победить. На этот раз петербуржцы сыграли вничью с казанским "Рубином".

В 16-м туре Чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" не смог забить и вырвать победу у казанского "Рубина". Матч в Казани закончился сухой ничьей со счетом 0-0. При этом во втором тайме у сине-бело-голубых было несколько стопроцентных моментов для взятия ворот. Но подопечные Роберто Манчини так и не смогли одержать первую победу в последних 4-х матча. 

В итоге "Зенит" так и не приблизился в турнирной таблице к "Локомотиву", сыгравшему вничью с ЦСКА. Более того, к "Зениту" приблизились преследователи из "Краснодара" и "Спартака", идущие на 3-м и 5-м местах.

 

 

Видео: Instagram

Теги: зенит рубин , новости спорта , новости футбола
Категории: Картина дня Спорт

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