  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зенит" может разорвать контракт с Заболотным
Сегодня, 14:13
59
nadezhda_sib

"Зенит" может разорвать контракт с Заболотным

0 0

По появившейся информации, петербургский клуб предлагает форварду два сценария развития событий.

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Антон Заболотный может перейти в "Сочи", информация об этом появилась в СМИ.

Ранее футболист отказался переходить в команду из-за понижения зарплаты, однако есть вероятность, что сине-бело-голубые могут предпринять еще одну попытку убедить игрока в необходимости трансфера. По данным СМИ, форвард может либо перейти в другой клуб на правах аренды, либо разорвать контракт с петербургской командой. Официальных заявлений "Зенит" по поводу Заболотного пока не делал. 

На этой неделе в "Сочи" перешел полузащитник Кристиан Нобоа. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодежка "Зенита" обыграла юношескую команду "Барсы"

Фото: ФК "Зенит" 

 

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии