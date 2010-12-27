"Зенит" может разорвать контракт с Заболотным

По появившейся информации, петербургский клуб предлагает форварду два сценария развития событий.

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Антон Заболотный может перейти в "Сочи", информация об этом появилась в СМИ.

Ранее футболист отказался переходить в команду из-за понижения зарплаты, однако есть вероятность, что сине-бело-голубые могут предпринять еще одну попытку убедить игрока в необходимости трансфера. По данным СМИ, форвард может либо перейти в другой клуб на правах аренды, либо разорвать контракт с петербургской командой. Официальных заявлений "Зенит" по поводу Заболотного пока не делал.

На этой неделе в "Сочи" перешел полузащитник Кристиан Нобоа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодежка "Зенита" обыграла юношескую команду "Барсы".

Фото: ФК "Зенит"