"Зенит" может разорвать контракт с Заболотным

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Антон Заболотный может перейти в "Сочи", информация об этом появилась в СМИ.
Ранее футболист отказался переходить в команду из-за понижения зарплаты, однако есть вероятность, что сине-бело-голубые могут предпринять еще одну попытку убедить игрока в необходимости трансфера. По данным СМИ, форвард может либо перейти в другой клуб на правах аренды, либо разорвать контракт с петербургской командой. Официальных заявлений "Зенит" по поводу Заболотного пока не делал.
На этой неделе в "Сочи" перешел полузащитник Кристиан Нобоа.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодежка "Зенита" обыграла юношескую команду "Барсы".
Фото: ФК "Зенит"
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