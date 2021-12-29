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"Зенит" хочет купить у "Химок" вратаря Илью Лантратова
Сегодня, 9:21
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"Зенит" хочет купить у "Химок" вратаря Илью Лантратова

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Этом чемпионате РПЛ игрок в 18 играх пропустил 31 гол.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" заявил о желании купить у подмосковных "Химок" вратаря Илью Лантратова. Ведутся переговоры. Об этом сообщило издание "Чемпионат".

Сам 26-летний футболист также высказал желание играть за петербуржцев. Голкипер выступает в составе "Химок" с 2019 года, контракт с ними заключен до 2025 года. Портал Transfermarkt оценил переход игрока в 2 млн евро. 

В этом чемпионате РПЛ футболист играл в 18 матчах, где пропустил 31 мяч.

Фото: pexels

Теги: зенит, трансфер игрока, химки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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