"Зенит" готов продать Вендела, Нино и Энрике в случае чемпионства

Сине-бело-голубые рассчитывают заработать на трансферах игроков порядка 75 млн евро.

Футбольный клуб "Зенит" готов продать трех бразильских игроков в случае чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает портал ESPN Brazil.

По информации источника, сине-бело-голубые расстанутся с полузащитником Венделом, защитником Нино и нападающим Луисом Энрике. "Зенит" рассчитывает заработать на трансферах игроков порядка 75 млн евро. Отметим, что зимой в услугах Луиса Энрике был заинтересован "Палмейрас", который хочет подписать игрока после чемпионата мира-2026.

Напомним, в нынешнем сезоне "Зенит" идет на втором месте турнирной таблицы РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 42 очка после 19 туров и отстает на один балл от лидирующего "Краснодара".

Ранее Ерохин заявил, что готов биться за место в основе "Зенита".

Фото: Piter.tv