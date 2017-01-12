"Вот что я люблю": Бен Аффлек снимет фильм о мошенничестве в "Макдоналдс"

А сценарий к картине напишут авторы "Дэдпула".

Студия Fox приобрела права на историю о скандале с розыгрышем призов в "Макдоналдс". Об этом сообщил КиноПоиск

Известно, что Бен Аффлек станет режиссером картины, а Мэтт Дэймон сыграет главную роль.

Сценарий же напишут Ретт Риз и Пол Верник, которые работали над "Дэдпулом". За основу сюжета авторы возьмут статью Джеффа Мейша, которая опубликовали на сайте The Daily Beast.

Статья называется "Как бывший коп подтасовал розыгрыш призов в Макдоналдс и украл миллионы". В ней журналист рассказывает о жителе Род-Айленда, который выиграл 1 млн долларов в игре "монополия" в "Макдоналдс". Этим внезапным выигрышем заинтересовалось ФБР. В ходе расследования выяснилось, что мужчина вовсе не счастливчик, а самый натуральный мошейник.

После долгих допросов ФБР удалось выйти на Джейкобсона, который воспользовался своим положением, и подтасовывал результаты выигрыша за определенную долю. Оказалось, что заговор настолько масштабен, что в нем учавствовали: мобстеры, медиумы, владельцы стрип-клубов, торговцы наркотиками, и даже семья мормонов, которая заверила ФБР в том, что они честно выиграли 24 млн долларов.

За экранизацию такой потрясающией истории боролись сразу несколько титанов Голливуда: Universal, Warner и Netflix. Однако, победа досталась каналу Fox.

Фото: Pixabay