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В Петербурге в октябре закрывается фонтанный сезон
Сегодня, 12:38
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Shdaria
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В Петербурге в октябре закрывается фонтанный сезон

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В октябре в Северной столице завершается сезон фонтанов до весны.

В Санкт-Петербурге 2 октября в 11.00 утра фонтанный светомузыкальный комплекс на Московской площади закроют до весны следующего года. А последний фонтан в Северной столице перестанет работать 30 октября. Об этом сообщает "Петербургский Дневник"

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщает, что в этом сезоне работал 51 фонтан, а также четыре фонтанных комплекса. В настоящее время на предприятии существует 110 фонтанов и фонтанных комплексов. 55 из них требуется ремонт или реконструкция. В "спящий" период 2017-2018 годов все оборудования фонтанов и фонтанных комплексов пройдут проверку на работоспособность. В случае надобности специалисты займутся ремонтными рабатами, чтобы в новом сезоне фонтаны начали работать по запланированному графику. 

 
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , фонтаны спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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