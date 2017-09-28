В Петербурге в октябре закрывается фонтанный сезон

В октябре в Северной столице завершается сезон фонтанов до весны.

В Санкт-Петербурге 2 октября в 11.00 утра фонтанный светомузыкальный комплекс на Московской площади закроют до весны следующего года. А последний фонтан в Северной столице перестанет работать 30 октября. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщает, что в этом сезоне работал 51 фонтан, а также четыре фонтанных комплекса. В настоящее время на предприятии существует 110 фонтанов и фонтанных комплексов. 55 из них требуется ремонт или реконструкция. В "спящий" период 2017-2018 годов все оборудования фонтанов и фонтанных комплексов пройдут проверку на работоспособность. В случае надобности специалисты займутся ремонтными рабатами, чтобы в новом сезоне фонтаны начали работать по запланированному графику.