"Водоканал" Петербурга потратит 9,5 млрд рублей на канализационный коллектор

В документации указано, что длина второй нитки составит 2,8 километра, глубина заложения варьируется от 54 до 61 метра.

Петербургский водоканал объявил конкурс на проектные и строительные работы по второй нитке Главного канализационного коллектора северной части города. Подрядчику готовы заплатить до 9,5 млрд рублей. Информация об этом появилась 20 мая на сайте госзакупок.

В документации указано, что длина второй нитки составит 2,8 километра, глубина заложения варьируется от 54 до 61 метра. Лимит финансирования на будущий год составит 5,4 млрд рублей, еще 4,1 млрд заложили на 2024 год.

По словам Беглова, строительство коллектора-дублера необходимо для обеспечения надежного водоотведения на период реконструкции первой нитки. Речь идет о территориях Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, части Невского и Центрального районов.

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