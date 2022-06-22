"Вкусно и точка". Первые кадры из обновленного ресторана в Петербурге

В среду, 22 июня, в Петербурге откроются 12 точек ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка". Открытие кафе на Каменноостровском, 39А намечено на 10:15-10:30, после чего оно распахнет свои двери для посетителей.
Корреспондент Piter.tv одним из первых побывал в обновленном ресторане. По его словам, интерьер остался прежним. Ресторан сможет обслуживать до 400 человек в час. Кассы самообслуживания, похоже, достались от предыдущего владельца. В меню появились омлеты, джемы, классический оладушек. У некоторых бургеров изменилась упаковка.
Напоминаем, где откроются "Вкусно и точка" сегодня:
Каменноостровский проспект, 39;
В. О. Средний проспект, 29А;
Московский проспект, 195А;
ул. Большая Морская, 11/6;
Энгельса проспект, 116А;
Комендантская пл., 4;
ул. Ключевая, 6 стр.1;
ул. Народная, 4, к.2, лит. А;
Ярославский проспект, 45, лит. А;
Индустриальный проспект, 22А;
ул. Партизана Германа, 2А;
ул. Ефимова, 4, лит. А;
Л.О. Всеволожский р-н, Новое Девяткино, ул. Главная, 60;
Гатчина, Ленинградское шоссе, 12.
Видео и фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все