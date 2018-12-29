Сообщить о возможных повреждениях на городских сетях теплоснабжения можно по телефону: 8 (813 78) 2-09-74.

В минувшую пятницу, 11 января, АО "Выборгтеплоэнерго" совершил выездной рейд по источникам теплоснабжения Выборгского района, в связи с предупреждением МЧС о вероятности возникновения происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередач на территории Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Работа всех источников теплоснабжения "Выборгтеплоэнерго" остается на особом контроле. АО "Выборгтеплоэнерго" располагает достаточным резервом запаса топлива и источников электроснабжения (дизель-генераторов). На складах сформирован резервный запас материалов. Увеличено количество обходов и объездов теплосетей, осмотров оборудования сотрудниками организации.

Сообщить о возможных повреждениях на городских сетях теплоснабжения можно по телефону: 8 (813 78) 2-09-74.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО