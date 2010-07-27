"Выборгтеплоэнерго" призывает должников погасить существующие задолженности

Задолженность Выборгского филиала университета гражданской авиации оценивается в размере свыше 12 млн. рублей.

АО "Выборгтеплоэнерго" информирует граждан о существующих задолженностях и призывает организации как можно скорее их погасить. Об этом сообщает пресс-служба АО "Выборгтеплоэнего".

В соответствии со ст.22 ФЗ РФ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 №190-ФЗ при наличии у потребителя задолженности по оплате тепловой энергии, теплоносителя в размере, превышающем размер платы за более чем один период платежа, теплоснабжающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя. Это нежелательные меры, к которым вынуждена прибегать ресурсоснабжающая организация в крайних случаях. пресс-служба АО "Выборгтеплоэнего"

Так, начиная с 2015 года объекты Выборгского филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА относятся к числу неплатильщиков. В настоящее время сумма долго организации оценивается в 12 млн.768 тыс.руб.

АО "Выборгтеплоэнерго" призывает потребителей закрыть существующие долговые обязательства. Организация открыта к рассмотрению обращений должников по вопросу погашения образовавшейся задолженности в добровольном, досудебном порядке и готова обсуждать предложения потребителей по погашению задолженности до обращения в судебные и иные государственные органы. пресс-служба АО "Выборгтеплоэнего"

Источник: пресс-служба АО "Выборгтеплоэнего"