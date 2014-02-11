"Вектор" сообщил, что более 40 тыс. доз "Эпиваккороны" ввели в гражданский оборот

Татьяна Непомнящих рассказала о планах по производству вакцины.

"Вектор" сообщил, что более 40 тысяч доз "Эпиваккороны" ввели в гражданский оборот. Все они доставлены в российские регионы. Об этом журналистам Первого канала сообщила врио заместителя главы по научно-методической работе НЦ вирусологии и биотехнологии Татьяна Непомнящих

Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тысяч доз, выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество - более 4 млн доз в месяц Татьяна Непомнящих, представитель "Вектора"

По словам эксперта, "Вектор" намерен наладить ежемесячное производство препарата в размере 100-150 тысяч доз на собственных площадках. Остальной объем вакцины (около 1 млн доз) будут изготавливаться на базах индустриальных партнеров.

"Вектор" подтвердил эффективность российских вакцин против британского штамма COVID.