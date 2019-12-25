Врач назвал условия для успешной вакцинации пациента.

"Вектор" назвал сроки начала массовой вакцинации "ЭпиВакКороной". Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций центра Александр Рыжиков. По данным эксперта, препарат появится во всех регионах РФ со следующего года. Дата поступления вакцины в гражданский оборот - 10 декабря.

Общее требование такое: вакцина требует на себя внимание, чтобы создать высокий уровень иммунного ответа, не надо напрягать ее другими иммуногенами. Поэтому ни переохлаждение, ни перегрев, ни употребление алкоголя в это время, в период формирования иммунного ответа, то есть недели три, лучше не допускать Александр Рыжиков, представитель "Вектора"

Эксперт рассказал, что ревакцинация препаратом "Вектора" потребуется через 6-10 месяцев после первых двух инъекций. Специалист полагает, что для формирования стабильного иммунитета к инфекции прививаться придется раз в три года.

"Вектор" опубликует итоги испытания вакцины в ближайшее время.

Фото: Минздрав России