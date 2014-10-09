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"Валенсия" объявила о трансфере Кавани

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Футболист перешел в клуб на правах свободного агента.

Нападающий сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани продолжит карьеру в "Валенсии". Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

35-летний игрок подписал контракт с "Валенсией" до 2024 года. Он присоединился к клубу на правах свободного агента.

Эдинсон Кавани выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. В составе английской команды нападающий провел 59 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.

Ранее мы сообщали, что передача Головина помогла "Монако" отобрать очки у "ПСЖ".

Видео: Valencia CF

Теги: фк валенсия, футбольные трансферы, эдинсон кавани
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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