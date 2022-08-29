Передача Головина помогла "Монако" отобрать очки у "ПСЖ"

Это первое результативное действие россиянина в нынешнем сезоне.

"Монако" сыграл вничью с "ПСЖ" в матче 4-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" в Париже и завершилась со счетом 1:1.

Счет открыли гости. Полузащитник "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей на Кевина Фолланда. Это первое результативное действие россиянина в нынешнем сезоне. Во втором тайме "ПСЖ" отыгрался, когда Неймар реализовал пенальти.

По итогам четырех матчей "Монако" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. "ПСЖ" лидирует с 10 очками.

Ранее мы сообщали, что "Монако" Головина вылетел из Лиги чемпионов.

Видео: YouTube / Ligue 1 Uber Eats