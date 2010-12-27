В школы Выборгского района уже подано 1400 заявлений в 1 класс

В школы Выборгского района с использованием электронной системы "Образование Ленинградской области" на данный момент поступило 1400 заявлений, что на 200 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Завершился первый этап приема заявлений для зачисления детей в первый класс на 2019/2020 учебный год.

Напомним, подача заявлений в образовательные организации в этом году проходит в два этапа: с 15 января по 30 июня - для граждан, чьи дети проживают на закрепленной за школой территории, с 1 июля по 5 сентября – независимо от места проживания.

В школы Выборгского района с использованием электронной системы "Образование Ленинградской области" на данный момент поступило 1400 заявлений, что на 200 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По вопросам зачисления детей в первые классы при комитете образования районной администрации работает конфликтная комиссия (г.Выборг, ул. Выборгская, д.30), в которую за это время поступило более 300 обращений граждан.

"В основном вопросы касаются отсутствия необходимого количество мест для первоклассников в общеобразовательных учреждениях г. Выборга и п. Рощино, - рассказала заместитель председателя комитета образования Светлана Хазипова. - Было принято решение увеличить число мест в комплектующихся классах, а также открыть дополнительные классы в школах №12 и №37 Выборга".

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о формировании еще одного дополнительного класса на базе школы №6.

Обращаем внимание, в комитете образования администрации МО "Выборгский район" продолжает работать "горячая линия" по вопросам приема в 1 класс в общеобразовательные организации Выборгского района Ленинградской области.

Телефон "горячей линии": 8(81378) 3-58-74.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО