"В опасности". Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте

Для американской администрации при президенте Джо Байдене важно оказывать помощь киевскому режиму, потому что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины складывается довольно опасная. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая по завершению рабочей встречи международных союзников на базе Рамштайн в Германии.
Безопасность Америки - под угрозой <...> Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки.
Ллойд Остин, шеф Пентагона
Напомним, что Конгресс США на текущий момент не согласовал новый запрос о военной помощи Украине. В Белом доме при этом сообщили СМИ, что власти страны уже исчерпали собственные возможности по передаче денежных средств ВСУ еще в декабре 2023 года.
Пентагон рассказал об "уникальном" пакете помощи Украине.
Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
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