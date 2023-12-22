"В опасности". Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте

Ллойд Остин оценил обстановку на поле боя для армии киевского режима.

Для американской администрации при президенте Джо Байдене важно оказывать помощь киевскому режиму, потому что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины складывается довольно опасная. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая по завершению рабочей встречи международных союзников на базе Рамштайн в Германии.

Безопасность Америки - под угрозой <...> Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Напомним, что Конгресс США на текущий момент не согласовал новый запрос о военной помощи Украине. В Белом доме при этом сообщили СМИ, что власти страны уже исчерпали собственные возможности по передаче денежных средств ВСУ еще в декабре 2023 года.

Пентагон рассказал об "уникальном" пакете помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News