В Петро-Славянке "Шевроле Нива" скатилась с моста в реку

Пока не известно, что стало с пассажирами машины.

В поселке Петро-Славянка скатилась с дороги в реку "Шевроле Нива". Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Пока не известно, что стало с пассажирами машины.

В Колпинском районе Петербурга сегодня утром обнаружили автомобиль, съехавший с моста в реку Славянку. В мутных водах, только что оттаявших ото льда, оказалась серая "Шевроле Нива". Очевидцы происшествия пошутили: мол, машина решила превратиться в катер и поплавать. В соцсетях, в основном, тоже иронизировали: "Нива – есть такая река. Значит, река впала в реку", "Пробку утреннюю он хотел объехать", "Он думал, что у него машина - амфибия". Но водителю за рулем явно было не до шуток: капот автомобиля оказался полностью в воде.

На данный момент, машину пытаются достать из реки. Пока не известно, что случилось с пассажирами "Шевроле Нивы".

Фото: "Водитель Петербурга"