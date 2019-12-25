В Петербурге готовят выставку в честь 175-летия императора Александра III

Как сообщают в пресс-службе Комитета по культуре, в среду, 12 февраля, в Петербурге представят экспозицию "Александр III. Император и коллекционер". Она посвящена 175-летию со дня рождения русского царя.
На выставке покажут около 300 произведений живописи, графики, скульптуры из музеев России, а также из частных коллекций.
Экспозиция доступна до 10 мая.
Напомним, что Русский музей получил имя императора Александра III при своём основании в апреле 1895 года высочайшим указом императора Николая II "Об учреждении особого установления под названием "Русский музей императора Александра III" .
Ранее мы сообщили, что петербуржцев приглашают на выставку, посвященную воспитанию детей/
Фото: Pixabay
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