В Петербурге готовят выставку в честь 175-летия императора Александра III

Экспозиция откроется в Михайловском замке 12 февраля.

Как сообщают в пресс-службе Комитета по культуре, в среду, 12 февраля, в Петербурге представят экспозицию "Александр III. Император и коллекционер". Она посвящена 175-летию со дня рождения русского царя.

На выставке покажут около 300 произведений живописи, графики, скульптуры из музеев России, а также из частных коллекций.

Экспозиция доступна до 10 мая.

Напомним, что Русский музей получил имя императора Александра III при своём основании в апреле 1895 года высочайшим указом императора Николая II "Об учреждении особого установления под названием "Русский музей императора Александра III" .

Ранее мы сообщили, что петербуржцев приглашают на выставку, посвященную воспитанию детей/

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