В Петербург на международный культурный форум приедут Никита Михалков и Федор Бондарчук​​​​​​​

В этом году главная тема форума: "Культурные коды в условиях глобализации".

Во вторник, 12 ноября, стало известно, что участниками международного культурного форума в Петербурге станут Никита Михалков и Федор Бондарчук. Об этом сообщают в пресс-лужбе Комитета по культуре города.

"Участниками восьмого культурного форума станут кинорежиссеры Никита Михалков и Федор Бондарчук; пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет; театральные режиссеры Теодорос Терзопулос, Тадаси Судзуки, Валерий Фокин, Константин Богомолов; писатели Дмитрий Быков и Павел Басинский; звезды джазовой музыки Тиль Брённер и Игорь Бутман; директора главных музеев страны: Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Владимир Гусев; медиаменеджер Алексей Венедиктов, журналист и писатель Михаил Зыгарь", —сказано в сообщении.

Кроме того, "страной-гостем" в этом году объявлена Китайская Народная Республика.

В этом году главная тема форума: "Культурные коды в условиях глобализации". На форуме появятся треки – группы мероприятий, объединенные по тематическим направлениям. Каждый такой трек посвящен задаче или проблеме, которая на сегодняшний день особо актуальна в разных областях культуры в России.

Петербургский международный VIII культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября.

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Фото:международный культурный форум спб/вк