В МФЦ Ленобласти готовятся к запуску системы радиоинформирования "Говорящий город"

Планируется, что подобные системы появятся на площадках МФЦ в Сосновом Бору, Всеволожске и Гатчине.

Людям с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата станет проще обращаться в МФЦ. Там появятся специальные системы радиоинформирования и звукового ориентирования "Говорящий город". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

У каждого гражданина будет специальный ресивер. Это устройство своего рода специализированный приемник или смартфон. На расстоянии 15 метров от звукового маяка посетитель услышит голосовое сообщение. С помощью мессенджера гражданин сможет получить всю интересующую его информацию.

На сегодняшний день каждый МФЦ должен иметь пандусы, лифты для приема маломобильных заявителей, ступенькоходы, тактильные таблички и специальную плитку для слабовидящих. Таким образом, гражданину должно быть комфортно на территории любого Центра "Мои Документы".

Ранее Piter.TV сообщил, что власти Ленобласти выделили около 10 млн рублей субсидий для малых экспортеров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти