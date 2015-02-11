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Участники СВО теперь могут списывать долги в МФЦ Петербурга
Сегодня, 16:26
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Участники СВО теперь могут списывать долги в МФЦ Петербурга

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Теперь те, кто участвовал в СВО, могут списать долги без обращения в суд.

Участник СВО могут списывать долги в МФЦ Петербурга. Об этом рассказали 29 мая в Смольном. 

Президент РФ Владимир Путин 23 числа подписал закон о внесудебном банкротстве для них. Менее чем через неделю комитет по информатизации и связи Северной столицы организовал прием необходимых документов во всех МФЦ. Теперь те, кто участвовал в СВО, могут списать долги без обращения в суд. 

Подать заявление имеют право участники в СВО с постоянной или временной регистрацией в Петербурге. Общий размер денежных обязательств может быть в диапазоне от 25 тыс. до 1 млн рублей. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы сообщили о том, что заместителем главы администрации Красногвардейского района Петербурга стал участник СВО. Александр Рожков будет курировать вопросы спорта, культуры, молодежной политики и работу общего отдела администрации.

Фото: Piter.TV 

Теги: мфц, участники сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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