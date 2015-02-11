Участники СВО теперь могут списывать долги в МФЦ Петербурга

Участник СВО могут списывать долги в МФЦ Петербурга. Об этом рассказали 29 мая в Смольном.
Президент РФ Владимир Путин 23 числа подписал закон о внесудебном банкротстве для них. Менее чем через неделю комитет по информатизации и связи Северной столицы организовал прием необходимых документов во всех МФЦ. Теперь те, кто участвовал в СВО, могут списать долги без обращения в суд.
Подать заявление имеют право участники в СВО с постоянной или временной регистрацией в Петербурге. Общий размер денежных обязательств может быть в диапазоне от 25 тыс. до 1 млн рублей.
Пресс-служба Смольного
Ранее мы сообщили о том, что заместителем главы администрации Красногвардейского района Петербурга стал участник СВО. Александр Рожков будет курировать вопросы спорта, культуры, молодежной политики и работу общего отдела администрации.
Фото: Piter.TV
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