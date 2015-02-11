Участники СВО теперь могут списывать долги в МФЦ Петербурга

Теперь те, кто участвовал в СВО, могут списать долги без обращения в суд.

Участник СВО могут списывать долги в МФЦ Петербурга. Об этом рассказали 29 мая в Смольном.

Президент РФ Владимир Путин 23 числа подписал закон о внесудебном банкротстве для них. Менее чем через неделю комитет по информатизации и связи Северной столицы организовал прием необходимых документов во всех МФЦ. Теперь те, кто участвовал в СВО, могут списать долги без обращения в суд.

Подать заявление имеют право участники в СВО с постоянной или временной регистрацией в Петербурге. Общий размер денежных обязательств может быть в диапазоне от 25 тыс. до 1 млн рублей. Пресс-служба Смольного

Ранее мы сообщили о том, что заместителем главы администрации Красногвардейского района Петербурга стал участник СВО. Александр Рожков будет курировать вопросы спорта, культуры, молодежной политики и работу общего отдела администрации.

Фото: Piter.TV