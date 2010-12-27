Росгвардия задержала петербуржца за зверское убийство своей знакомой

Петербуржец ударил девушку и скрылся. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

В ночь на 8 мая в Красносельском районе был задержан петербуржец, подозреваемый в жестоком убийстве девушки. Как сообщили в пресс-службе УВО по Санкт-Петербургу, между жертвой и злоумышленником произошел конфликт.

Бездыханное тело 25-летней местной жительницы со следами побоев нашли около дома №16 на проспекте Маршала Захарова. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны, которые вышли на след преступника после опроса граждан.

Убийцей оказался 38-летний гражданин. Оперативники установили, что между ним и девушкой произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес жертве удар в голову. От полученных травм петербурженка скончалась на месте.

Обидчика доставили в 74 отдел полиции для установления причин происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что автомойка за 150 рублей заставила петербуржца запрыгнуть на капот чужой машины.