Автомойка за 150 рублей заставила петербуржца запрыгнуть на капот чужой машины

Автохама ждал неприятный сюрприз - вместо кулаков в ответ он получил газ в глаза.

В минувший понедельник, 7 мая, мойка самообслуживания в Невском районе собрала аншлаг. Очевидцы стали свидетелями разборок автомобилистов, которые не смогли договориться, кто же из них поедет "мыться" первым.

Как рассказали пользователи соцсетей, инцидент произошел вечером на проспекте Большевиков. Автомойка за 150 рублей собрала очередь из желающих, однако один из водителей решил втиснуться раньше времени. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что второй водитель не пожелал сдавать позиций. Автомобили медленно начали заезжать в бокс вдвоем.

Водитель, соблюдающий очередь, решил все-таки отъехать и не спорить с автохамом. По всей видимости, перед этим они обменялись любезностями, и нетерпеливый автомобилист решил продолжить разборку. Вылетев их машины, он наскочил ногами на капот авто, а потом побежал к водительской двери. Второй участник конфликта среагировал по-другому и вместо кулаков применил газовый баллончик.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на случившееся в комментариях. Многие отметили, что люди из жадности готовы пойти на отчаянные меры.

Видео: ВКонтакте / unreleased_dtp