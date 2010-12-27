"ВКонтакте" прокомментировала передачу данных пользователей ФСБ

В соцсети признались, что "ВКонтакте" была обязана предоставить данные о пользователях спецслужбам "в рамках действующего законодательства".

Представители "ВКонтакте" прокомментировали передачу информации о своих пользователях ФСБ и другим силовым структурам. Об этом сообщает издание MR7.ru.

В соцсети признались, что "ВКонтакте" была обязана предоставить данные о пользователях спецслужбам "в рамках действующего законодательства".

За непредоставление информации по официальным запросам предполагается ответственность, в том числе уголовная. Все запросы ФСБ проверяются тщательным образом. Однако в запросе не раскрываются конкретные обстоятельства дела - мы никогда не знаем, запрашивают ли у нас данные на серийного убийцу или по делу „за мем". Пресс-служба "ВКонтакте".

Напомним, что недавно жительница Барнаула Мария Мотузная сообщила в СМИ, что соцсеть передала сотрудникам ФСБ информацию о ней. Теперь женщину обвиняют в экстремизме из-за публикации мемов в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Piter.TV писал о том, что глава СК России Александр Бастрыкин призвал закрыть Instagram после "теракта в Ленинграде".

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