В Петербурге установили памятник противостоянию Роскомнадзора и Telegram‍

Инсталляция получила название "Бумага кроет камень".

Стрит-арт художник Hioshi установил в Петербурге инсталляцию о противостоянии мессенджера Telegram и Роскомнадзора. Об этом событии сообщают петербуржцы в социальных сетях. Памятник установили на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы.

Инсталляция получила название "Бумага кроет камень". Своеобразный памятник иллюстрирует ситуацию: большой бумажный самолетик раздавил чиновника из Роскомнадзора. Целой осталась только рука, в которой погибший зажал ручку и сверток с символом РКН. Скульптуру размером около полутора метров соорудили из оргалита, декоративного бетона и керамики.

Играя в "Камень ножницы бумага", я всегда задавался вопросом, какая механика победы бумаги над камнем, с ножницами — бумагой и камнем всё ясно, а как может побеждать бумага? Благодаря РКН теперь мне понятно: бумажный самолётик роняет репутацию ведомства, размазывает их профессиональные навыки и побеждает тот каменный топор, с которым РКН пытается с этим самолётиком бороться. Цитируют художника в социальных сетях.

Напомним, что с 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram на территории России. В связи с этим, в стране в разное время с перебоями работали сервисы Amazon, Googleи многие другие сервисы.

Фото: Sergon Malkovich / ВКонтакте.