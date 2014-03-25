"Узники страны призраков": Николас Кейдж сходит с ума в англоязычном дебюте Сиона Соно

В середине сентября на российские экраны (сейчас – на цифровых сервисах) вышел хит фестиваля «Сандэнс» этого года: фильм «Узники страны призраков». На кинофестивале проект сразу окрестили самым ожидаемым в году.

При этом зрительский рейтинг оказался ниже среднего – похоже, что публика ничего не поняла (на сайте IMDb рейтинг фильма составил всего 4,2 балла). Для режиссера Сиона Соно "Узники страны призраков" – первый англоязычный фильм. Японский режиссёр известен западной публике: на Берлинском кинофестивале его картины "Странный приз" и "Откровение любви" были удостоены наград.

Соно можно назвать экспериментатором и хулиганом в современном азиатском кино. Ожидалось, что съемки фильма пройдут в Мексике, однако их пришлось перенести в Японию из-за болезни режиссёра. Возможно, родина помогла Сиону сохранить свою национальную идентичность и уникальный почерк, скрестив восточные традиции с эстетикой американского кино категории B.

По сюжету безымянный Герой (Николас Кейдж) – преступник, он вместе со своим напарником Психом (Ник Кассаветис), идет на ограбление банка, рассчитывая на то, что не останется пойманным, как и всегда. Однако, в этот раз что-то пошло не по плану.

Губернатор (Билл Моусли), в плену у которого оказывается Герой, предлагает сделку в обмен на свободу: его любимая внучка Бернис (София Бутелла) сбежала и попала в Страну Призраков, откуда не возвращаются. Герою необходимо отправиться на её поиски и вернуть в Самурайский городок. Героя отправляют в специальном костюме, который сдетонирует в разных частях тела, в зависимости от оплошности. Если через три дня Бернис не скажет свое имя в микрофон, встроенный в кожаный костюм, миссия будет считаться проваленной.

Страна Призраков оказывается неприятным и жутким местом, где у людей есть странный культ. Они, как заведенные повторяют, что выхода из страны нет, но объяснений не следует. "Демон не позволит". Но кто он? Народ, живущий в стране призраков, верит в синюю бабочку, которая приносит смерть, позволяет делать из себя безвольных манекенов и отдаёт голос в дар. Здесь время остановилось, рабочие изо всех сил пытаются удержать стрелки часов, застывших на отметке 8:15. Это время, когда на Хиросиму сбросили атомную бомбу. Значит все, кто живет в Стране Призраков это жертвы, которые не дают вновь случиться взрыву? Четких объяснений и ответов на вопросы создатели фильма не дают, оставляя пространство для зрительских интерпретаций и мнения критиков.

Этот фильм выглядит обычной историей о Герое, который спасает человечество по случайному стечению обстоятельств. В конце фильма безымянный спаситель скажет: "Самурайский городок когда-нибудь станет прекрасным местом". А станет ли?

Главная звезда фильма, конечно, Николас Кейдж. Здесь он не открывает себя с новой актерской стороны, а делает все то, за что его и любят. Корчит рожи, дает себе побаловаться и добавляет экспрессию в свои действия. Для мемов актер тоже постарался – "серьезные" реплики, вызывающие смех, абсурдные действия и кривляния. Весь фильм крутится вокруг Кейджа, концентрируя на нем большинство зрительского внимания.

Несмотря на низкий рейтинг, у "Узников страны призраков" есть шанс понравится зрителю, если воспринимать его не просто как боевик-комедию, а копнуть немного глубже. После просмотра определенно остается послевкусие, а многоуровневые пасхалки приходят на ум только после полного переосмысления картины.

Если вам нравится Николас Кейдж (особенно если вы получали удовольствие от "Мэнди"), азиатская культура и эстетичный визуальный ряд (картинка в фильме, действительно, красивая – одна только игра с цветом разных миров чего стоит), то "Узники страны призраков" достойны вашего внимания.

Оценивала фильм Мария Данилова, Piter.tv

Фото: кадры из фильма, предоставлено прокатчиком "ПРОвзгляд"