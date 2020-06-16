«Трудовое лето» для подростков Выборгского района стартует 22 июня

Именно в этот день начнется прием заявлений для трудоустройства в летние трудовые бригады.

Начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Бабенко отметил, что работа бригад в 2020 году стала возможной после долгой организационной подготовки и получения всех необходимых согласований с Роспотребнадзором.

Все будут работать со строгим соблюдением социальной дистанции и будут обеспечены медицинскими масками и перчатками. Ежедневно будет проводиться термометрия подростков. Этим летом возможность подработать получат ребята от 14 до 17 лет.

На первом этапе работать ребята будут небольшими бригадами по 25 человек по 4 часа в день. В случае, если к августу эпидемиологическая ситуация улучшится – возможно увеличение количества работников и бригад.

Отметим, что образцы заявлений, а также согласие на обработку персональных данных можно скачать в группе "Трудовое лето 2020" по ссылке vk.com/trudleto.

Традиционно, организаторами "Трудового лета" выступают комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" и МАУ "Дом молодежи".