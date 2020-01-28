"Трансмашхолдинг" оценил переезд порта из Петербурга в Усть-Лугу в 110 млрд рублей

Весь проект оценивают в 550 млрд рублей – в эту сумму также вошла планирующаяся застройка освободившихся территорий жильем и коммерческой недвижимостью.

Стало известно, что перенос терминалов Большого порта из Петербурга в Усть-Лугу может обойтись в 110 млрд рублей. Об этом сообщил 13 августа РБК со ссылкой на расчеты Минтранса, которые предоставил потенциальный инвестор "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев.

Весь проект оценивают в 550 млрд рублей – в эту сумму также вошла планирующаяся застройка освободившихся территорий жильем и коммерческой недвижимостью.

В документах холдинга сообщается, что инфраструктура Большого порта может принять 110 млн т грузов в год. Однако максимальный грузооборот стивидоров – владельцев терминалов – составлял 55,6 млн т в 2020 году. Именно эта цифра легла в основу расчётов. Затем ее умножают на стоимость тонны проектной мощности аналогичных портов, исходя из данных Росморречфлота. Отметим, что дополнительные расходы на строительство дорог и подключение к энергосетям не учитывались.

Холдинг предлагает покрыть затраты за счёт реализации девелоперских проектов, которые будут расположены на месте порта. Его площадь оценивается в 600 га.

Ранее мы писали, что проблемный ЖК "На Заречной" в Петербурге достроили.

Фото: Piter.tv