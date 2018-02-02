"Тоня против всех": у каждого своя правда

Тоня Хардинг стала первой женщиной, пригнувшей тройной аксель. Она имела все шансы получить золото на Олимпиаде, несмотря на то, как к ней относились окружающие. Однако ее карьеру загубила раз и навсегда одна ошибка.

В российском прокате с 1 февраля, при поддержке Киноафиша.инфо, стартовала черная комедия австралийского режиссера Крейга Гилеппси "Тоня против всех", которая в оригинале называется просто и лаконично - "Я, Тоня". Она рассказывает о судьбе первой женщины, прыгнувшей на соревнованиях тройной аксель. Про этот элемент, вам подробно расскажут в фильме, а на данный момент, достаточно понимать одну вещь – до Тони, на это не решалась ни одна фигуристка мира. Однако Хардинг прославилась не только своей безупречной техникой. Спортсменка стала фигуранткой крупнейшего скандала, который разразился во время Национального чемпионата в 1994 году.

По официальной версии Тоня была причастна к нападению на ее главную конкурентку на предстоящих Олимпийских играх. Ее бывший муж вместе с сообщниками сломали ногу основной сопернице Хардинг - Ненси Керриган. После этого начались долгие судебные разбирательства, которые похоронили карьеру Тони навсегда.

Если бы не чувство юмора режиссера, весь зал бы плакал с самого начала фильма. Вульгарная, хамовитая, без особого вкуса в выборе образов, но на льду ей не было равных. Это, несомненно, и природный талант, и безвыходное положение. А что еще Тоня видела в детстве и юношестве? Так вышло, что у нее была чрезвычайно строгая мать, а любимый отец испарился, напоминая о себе только алиментами. Школу Хардинг тоже заставили бросить, в пользу тренировок. В результате, вся ее жизнь зависела только от фигурного катания.

В фильме очень тонко была подмечена тема классовой борьбы, которая воплощалась и в спорте. Ни для кого это не секрет. Харди и Керриган представляли собой абсолютные противоположности, где Тоня явно уступала. Провинциальная девчушка, с синими ногтями и безвкусными дешевыми костюмами из неблагополучной семьи дровосеков, и Ненси из состоятельной семьи со своим собственным катком и целым отрядом личных тренеров. Угадайте кого жюри хотели видеть главным лицом Америки?

Нэнси влетело только один раз, а меня колотили всю жизнь Иронизировала Тоня Хардинг

Отдельного внимания достойна мать Тони. Женщина в годах, разочаровавшаяся в жизни и любви, выбрала для воспитания своей дочери тактику цербера. Анализируя ее жизненную позицию, так и нельзя вынести ей конкретный приговор на тему того ужасная она мать или же наоборот. С одной стороны она растила Тоню в оскорблениях, унижениях, подначивании, но можно ли сказать, что она ее не любила? Ведь именно она сделала свою дочь чемпионкой, отдавая последние копейки на дорогостоящие занятия.

Не выдержав моральных и порой физических атак матери, девушка находит утешение в своей первой любви, за которую, впоследствии, выходит замуж. Но и там сложности не закончились, так как ее новоиспеченный муж и до этого любил доказать свои чувства рукоприкладством. С этого и началась головокружительное возвышение, а затем такое же падение Тони Хардинг в глазах всей Америки. Все телеканалы страны охотились за семьей фигуристки, с каждым днем раздувая скандал до космических высот.

Меня любили, ненавидели, а потом я попросту стала мишенью для насмешек Тоня Хардинг

Напоследок хочется отметить идею Крейга Гелеппси снять фильм в жанре документального кино. Все участники вспоминают события сквозь завесу времени. Они расходятся в версиях и сваливают вину друг на друга. Но у каждого, даже спустя 40 лет осталась своя правда. Режиссер абсолютно идеально подобрал актёрский состав (это можно понять в конце фильма, когда показывают интервью реальных людей). Обладательница многочисленных наград и номинантка на Оскар Эллисон Джейнни, Себастиен Стэн и Пол Уолтер Хаузер, который оказался словно братом близнецом реального участника скандала. Что касается Марго Робби, ради которой многие и пойдут на этот фильм, ей удалось еще раз доказать, что она великолепная актриса. На ее долю выпала огромная ответственность перед настоящей Тоней Хартинг и она с ней героически справилась на отлично.

Фото: кадры из фильма "Тоня против всех"

Видео: YouTube / iVideos